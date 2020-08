Una Naike Rivelli in perizoma annuncia i suoi spostamenti in questa estate che lei contribuisce a rendere più calda con le sue immagini e con le sue parole.

Arriva un annuncio da Naike Rivelli in perizoma, rivolto ai suoi fans. Da Gerace, in Calabria, dove la influencer ed attrice ha passato gli ultimi giorni in totale armonia, la diretta interessata annuncia ora il ritorno a casa da tutti coloro che la aspettano, umani ed animali.

Per la Rivelli queste settimane sono state all’insegna del relax e del contatto estremo con la natura. Una cosa che dovrebbe influenzare di più anche le vite di molti altri, sempre presi dal solito trantran quotidiano. La 45enne nativa di Monaco di Baviera utilizza come sempre il proprio, curatissmo corpo, per veicolare ogni suo messaggio ritenuto significativo.

Naike Rivelli perizoma, provocare con intelligenza: questo è il suo mantra