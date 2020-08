Maria de Filippi vuole diventare nonna al più presto

Maria De Filippi parla del figlio e della sua voglia di diventare nonna

Maria De Filippi è una grande conduttrice e siamo abituati a vederla nei suoi programmi di grande successo. Non parla spesso della sua vita privata, ma recentemente ha rilasciato delle dichiarazioni sull’amore che prova verso il figlio Gabriele. Maria confida poi che ha un forte desiderio di diventare nonna al più presto. Maria e Maurizio hanno adottato Gabriele quando aveva 13 anni e da allora la loro vita è più piena e felice. Il giovane lavora per la società di produzione televisiva della madre, la Fascino. Dal momento che lavorano a stretto contatto i due si vedono spesso e pranzano quasi sempre insieme.

Sono 25 anni che Maria e Maurizio sono sposati e tra loro è sempre tutto perfetto. Vivono in grande sintonia. Al momento Maria si trova a Grosseto per trascorrere giorni di vacanze e relax con il figlio in barca.

Nuova stagione televisiva per Maria De Filippi che è ancora una volta la protagonista

L’ultimo programma della De Filippi trasmesso, è stata l’ottava edizione di Temptation Island con Filippo Bisciglia come conduttore. L’edizione ha avuto come sempre molto successo nel pubblico, e a settembre infatti ripartirà un’altra edizione con Alessia Marcuzzi come conduttrice. Ricordiamo che già l’anno scorso la Marcuzzi ha condotto Temptation Island VIP, ma l’edizione che partirà a settembre sarà con persone normali e non celebrità. Maria non si è fermata un’attimo, infatti durante l’estate ha registrato le nuove puntate di Tu si que vales con i suoi compagni fedeli Belen Rodriguez, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Teo Mammucari.

Sono anche già iniziati i casting per Amici e Uomini e Donne e le interviste di C’è posta per te, che inoltre ha ottenuto l’ascolto auditel più alto con il 28.64% di share, arrivando a 40% dopo la mezzanotte. Molte novità invece ci saranno nella nuova edizione di Amici, con varietà nella scelta dei coach e cambiamenti nei conduttori della trasmissione quotidiana. Tuttavia è ancora tutto top secret.

Un’impegno a sorpresa per la De Filippi che è stata ingaggiata dal direttore di Rai 1 Coletta per la conduzione di un evento contro la violenza sulle donne. Al fianco di Maria altre due donne famose dello spettacolo, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. L’evento andrà in onda il 25 novembre.

