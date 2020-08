Non è la Rai, era una delle ragazze: oggi a 46 anni è irriconoscibile – FOTO

Non è la Rai, era una delle ragazze: oggi a 46 anni è irriconoscibile. Sono trascorsi tantissimi anni da quando andava in onda questo programma e ancora oggi fa parlare

Lucia Ocone era una delle protagoniste indiscusse di Non è la Rai negli anni 90, ad oggi è un’attrice italiana e ha 46 anni. Nata ad Albano Laziale, è sempre stata amatissima dai suoi fans. Con i suoi lunghi boccoli ricci tanti anni fa ha conquistato il pubblico, per non parlare della sua spiccata ironia.

Era una ragazza di Non è la Rai, oggi Lucia Ocone è così

Grazie al programma di Gianni Boncompagni, i due hanno collaborato per Macao, il programma televisivo che andava in onda su Rai 2 dalle 1997 al 1998 con la conduzione di Alba Parietti. Lì ha avuto modo di sviluppare la sua comicità e ad oggi, per questo, è una delle attrici più celebri italiana. Da quando ha esordito è cambiata tantissimo. Ad oggi ha i capelli cortissimi e di un castano scuro.

