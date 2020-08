La bellissima dimora di Antonella Clerici nei boschi del basso Piemonte è di quelle da favola. La location è incantevole e quella piscina è una meraviglia.

Visualizza questo post su Instagram Di sole e di verde😀😀😀😀 #estate #relax #casanelbosco Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 21 Ago 2020 alle ore 3:44 PDT

Da due anni ormai Antonella Clerici vive in provincia di Alessandria. E lì, nella località di Arquata Scrivia, è riuscita a coronare il sogno di una vita: ovvero quello di trasferirsi in una località di provincia, immersa nel verde e nella natura, ben alla larga dalle caotiche dinamiche urbane della città.

LEGGI ANCHE –> Elisa Isoardi e Raimondo Todaro insieme sulla pista da ballo-FOTO

Dopo avere vissuto a Roma per più di 30 anni, era giunto per lei il momento di attuare un cambiamento importante. E la fine della quasi ventennale, trionfale cavalcata al timone de ‘La Prova del Cuoco’ di due anni fa rappresentò la molla che fece scattare questo tanto agognato cambiamento. Dall’estat del 2018 quindi Antonellina vive con sua figlia Maelle e con il compagno Vittorio Garrone in una cornice da favola. Nei suoi scatti social apparsi su Instagram, la Clerici concede spesso qualche scorcio della sua bellissima casa nel verde. Ed ora abbiamo l’opportunità di vedere anche la magnifica piscina che si staglia in giardino, con tanto di bordo a cascata. Uno spazio ideale per godere della natura ed anche della compagnia degli animali.

LEGGI ANCHE –> Selfie infuocato per Wanda Nara che mostra un lato A notevole-FOTO

Antonella Clerici, una casa bellissima con tanto di piscina splendida