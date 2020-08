Selfie infuocato per Wanda Nara che mostra un lato A notevole-FOTO

Wanda Nara sa come catturare l’attenzione dei suoi fan con scatti bollenti

Visualizza questo post su Instagram 📲 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 21 Ago 2020 alle ore 2:26 PDT

Wanda Nara si mostra sempre più sensuale sul profilo Instagram, tra doccia super sexy con lato B in vista e primi piani sul petto prorompente. Sicuramente la moglie di Icardi sta trascorrendo delle vacanze caldissime sul Lago di Como, dove ha una casa con il marito. Una villa lussuosa a bordo del lago, un vero sogno. E quando stare a casa diventa una monotonia e vuole cambiare aria. Wanda va al Mandarin Oriental, un hotel sul Lago incantevole.

Era la casa estiva del 18esimo secolo, di un cantante dell’opera. La villa possiede giardini immensi e da fiaba, con una piscina che galleggia letteralmente sul Lago. La villa è un’incanto, ci si sente dei nobili a varcare la soglia dell’immensa entrata. Soffitti dipinti in stile ottocentesco con pavimenti in legno o marmo che lascia a bocca aperta. Poi non mancano le pareti decorate da fiori orientali, per tenere fede al nome dell’albergo. Una vera reggia che immersa nel verde e con vista su tutto il Lago di Como.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Guendalina Tavassi scollata e sensuale su Instagram: non si vede il reggiseno – FOTO

Icardi gioca la Champions League, mentre Wanda se la gode tra pranzi super lussuosi e scatti bollenti

Il Mandarin Oriental, è la meta di molti personaggi famosi. La stessa Chiara Ferragni ha soggiornato nell’hotel a luglio insieme alle sorelle Valentina e Francesca. Mentre la bella Wanda si gode le vacanze sul Lago di Como, il marito è stato impegnato con la Champions League. Infatti la sua squadra, la Paris Saint-Germain ha partecipato al campionato europeo ed è ancora in gara. La finale infatti si terrà questa domenica 23 agosto alle ore 21:00, in campo ci sarà il Paris Saint Germain contro il Bayern Monaco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Caterina Balivo, il seno in primo piano, fan in delirio – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Amante de los atardeceres 🌅 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 20 Ago 2020 alle ore 11:35 PDT

Mauro Icardi è dunque lontano dalla moglie e mentre lui fatica per portare a casa il risultato, lei si rilassa a bordo del Lago di Como, Sicuramente non appena il campionato sarà terminato, anche l’attaccante raggiungerà la moglie nel favoloso lago.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.