Mangiare la frutta lontano dai pasti è meglio che mangiarli subito dopo

La frutta va mangiata lontano dai pasti o subito dopo? la risposta è dubbiosa

Sono anni che si dibatte su questo argomento, la frutta va mangiata prima o dopo i pasti? I pareri sono molti e contrastanti. La frutta è importante per il nostro organismo, è ricca di elementi nutritivi. La frutta è anche importante per la salute perché contrasta molte malattie se consumata molto spesso. Le vitamine e i sali minerali sono gli elementi nutrizionali più importanti contenuti nella frutta.

L’unico dubbio che permane è sul quando consumare la frutta, qual’è il momento più giusto per far sì che entri nel nostro organismo nel modo giusto? Normalmente la frutta può essere consumata sia dopo i pasti che lontano dagli stessi. In ogni caso ognuno di noi ha un organismo che funziona in modo diverso, dipende anche dalla sensibilità intestinale che si possiede. Per chi soffre di problemi intestinali infatti si raccomanda di consumare la frutta lontano dai pasti.

Le porzioni di frutta che bisogna mangiare al giorno

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità la frutta andrebbe consumata 3 volte al giorno. Inoltre l’Istituto svela che in realtà la frutta può essere consumata in qualsiasi momento della giornata non esiste un momento giusto. Il dubbio vale solo per chi ha problemi all’intestino, e quindi se consumata insieme ad altri pasti può causare spiacevoli fastidi.

L’idea che permane sul fatto di non consumare la frutta dopo i pasti è che rallenta il transito del cibo nello stomaco. Ma in realtà questa è una falsità, non blocca la digestione e non crea gonfiore. Anzi l’Istituto confida che in realtà assumere la frutta dopo i pasti aiuta la digestione, permette infatti di rilasciare gli zuccheri nel sangue più lentamente e facilita l’assorbimento del ferro.

Inoltre la frutta consumata alla fine del pasto da un senso di sazietà maggiore e quindi impedisce all’organismo di avere fame dopo poco tempo. Costringendo l’individuo a mangiare fuori dai pasti in modo sregolato.

