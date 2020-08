Presenza di mercurio in pesce fresco: l’allarme del RASFF

Ancora una volta il RASFF a tenere banco la questione sullo stato precario dei mangimi di importazione, irti di sostanze chimiche nocive

L’ennesima nota del RASFF tiene apertissima la questione legata al commercio alimentare di prodotti contenenti sostanze chimiche nocive alla salute dell’uomo.

Non è la prima volta che il Sistema di Allerta Rapido per mangimi arriva a segnalare casi di importazione alimentare, provenienti dai paesi del nord Europa. L’intervento degli addetti alla sicurezza è stato sempre tempestivo finora e ha quasi sempre individuato anzitempo, lo stato di gravità del rischio malattia, nei processi di commercializzazione del prodotto alimentare.

L’ultimo ha riguardato lo scatolame di pollo macinato, evidenziato come “grave” nel processo di conservazione alimentare. Il prodotto sarebbe potuto finire inosservato, sulle scaffalature dei supermercati con la presenza di salmonella, pronta a minacciare la salute dell’uomo.

Oggi il RASFF denuncia alle autorità preposte, la presenza di un’altra sostanza chimica nociva, all’interno di un carico di pesce fresco di stagione.

Pesce fresco sotto sequestro: la nota del RASFF

Non basta la minaccia internazionale del coronavirus nel mondo e in Italia. Quest’ultima sembra, nelle ultime ore sembra essere destinata a finire preda di un altro nemico “alimentare”.

Si tratta di pesce fresco pescato nei paesi Iberici, Spagna su tutti. Il RASFF a tal proposito ha individuato la presenza massiccia di mercurio. Un livello di dosaggio piuttosto elevato e fuori da ogni normativa di legge.

Il Sistema di Allerta per mangimi ha individuato nel dettaglio questa sostanza in carne di squalo congelata e pronta alla commercializzazione sulle scaffalature dei supermercati nazionali. Si parla di circa 3 mg per ogni kilogrammo di proteina, anzichè 0,5 mg come stabilito dai parametri della normativa ittica.

Ancora un intervento da parte di un ente che dimostra tempestività ed efficacia nell’intento di tutelare la salute dei cittadini, mai come in questo periodo la preda preferita e inaspettata di Madre Natura.

