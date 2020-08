Tra i nodi del decreto di agosto c’è il bonus consumi che dovrebbe servire a rilanciare l’economia del paese.

Banconote da 500 euro (foto Pixabay)E’ in corso il consiglio dei ministri sul decreto di agosto e tra i nodi c’è sicuramente il bonus consumi.

Infatti, tra le misure che il Governo introdurrà per rilanciare i consumi degli italiani c’è una misura denominata “bonus consumi” che promette di incentivare gli acquisti in alcuni settori strategici del made in Italy.

Per quanto riguarda il settore agroalimentare, è noto che la ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova abbiaproposto l’istituzione di un fondo da 1 miliardo per la ristorazione che dia sostegno a tutta la filiera del made in Italy e un bonus da 5mila euro a esercizio per l’acquisto di prodotti agroalimentari italiani.

Un’altra via è quella degli sconti sostenuti finanziariamente dallo Stato, simili a quelli già introdotti a Londra dove, in agosto, dal lunedì al mercoledì è possibile mangiare a un prezzo dimezzato in quanto la restante parte è pagata dallo Stato.

I settori che necessitano di un bonus consumi