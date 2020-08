Attenzione, pericolo salmonella in prodotto surgelato

Ancora allerta alimentare nei supermercati nazionali. Il RASFF annuncia il pericolo: presenza di salmonella

Non bastava il nemico pubblico numero uno del momento, quale il coronavirus a mettere in pericolo la salute della popolazione. L’estate 2020 continua a non dare alcuna tregua; questa volta finiscono i supermercati sotto l’occhio del ciclone.

Non è la prima volta che accade, che un prodotto “patogeno” scalfisce le paure e le ansie dei compratori dei generi alimentari. Tra i problemi di riflesso al Covid-19 si aggiunge il pericolo d’importazione di alcuni lotti di marchi presenti sulle scaffalature dei supermercati.

Il più recente risale a qualche mese fa con le famose salviettine imbevute nelle più note catene alimentari d’Italia. Esselunga, Conad, Decò solo per citarne alcune sono state preda di prodotti contenenti agenti chimici nocivi alla salute dell’uomo.

Tra una segnalazione e l'altra, oggi torna in auge altra merce alimentare insidiosa tra le vetrine dei surgelati. Vediamo insieme di cosa si tratta:

Insidia surgelati nei supermercati: l’avvertimento del RASFF