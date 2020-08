GF Vip 15, cast confermato: arrivano tre smentite inaspettate

GF VIP 15 – Il Grande Fratello Vip è pronto per ricominciare, sotto la conduzione di Alfonso Signorini. Proprio lui ha svelato il cast della quinta edizione. Alcuni che avrebbe voluto, però, hanno scelto di non accettare di entrare nella casa più spiata d’Italia. Su Instagram sono arrivate ben tre smentite.

Grande Fratello Vip, il cast è stato confermato, ma sono arrivate ben tre smentite

A smentire è stata la speaker radiofonica Ludovica Pagani, che ha contattato la pagina Instagram “Il Blog Delle Verità” di Instagram scrivendo: “Ma non è vero che parteciperò, raga. Non parteciperò!”. Così anche Eva Grimaldi, che ha scritto: “Per adesso l’unica casa dove sto per entrare è quella nuova” riferendosi alla casa in cui sta per trasferirsi insieme alla moglie Imma. Anche l’ex calciatore dell’Inter Nicola Ventola ha scritto: “Non parteciperò al Grande Fratello Vip per altri impegni. Grazie!”. Un grande dispiacere per i fan di questi tre nomi che avevano già festeggiato la loro presenza al Grande Fratello. A quanto pare, dovranno fare a meno dei loro pupilli in favore di un nuovo cast, che sarà comunque amato come tutte le edizioni precedenti del reality.

Tralasciando le varie smentite, al reality dovrebbe partecipare Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Patrizia De Blanck, Stefania Orlando. E poi ancora: Dayane Mello, Paolo Brosio, Tommaso Zorzi, Alba Parietti, Francesco Oppini, Giovanni Tersi, Simona Ventura, Riccardo Fogli e il figlio di Balotelli, Enock Barwuah.

