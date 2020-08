Veronica Ruggeri, balletto sensuale con i piedi nell’acqua – VIDEO

Vacanze estive all’insegna dell’amore per gli inviati de Le Iene. Veronica Ruggeri danza nell’acqua in compagnia di Nicolò De Devitiis.

Particolarmente apprezzata per la sua audacia e la sua ironia, Veronica Ruggeri è uno dei nomi di punta de Le Iene. La 29enne emiliana è parte della redazione del 2013: una storia di lungo corso, che le è valsa la notorietà, ma le ha portato anche l’amore. È proprio grazie al famoso programma che la Ruggeri e il suo attuale fidanzato, Nicolò De Devitiis, si sono conosciuti. I due giornalisti sono stati avvistati insieme circa un anno fa ed hanno confermato la loro relazione pochi mesi dopo. Da allora sembrano davvero inseparabili, tanto che sul profilo di entrambi non sono rare le foto che li ritraggono in lunghi viaggi di coppia intorno al mondo. Clicca su “successivo” per vedere cosa hanno pubblicato!

Veronica Ruggeri, un ballo in acqua