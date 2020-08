Can Yaman, balla il tango e infiamma i social: delirio tra i fans. L’attore protagonista di Daydreamer ha pubblicato un video tratto da una scena che ha girato

Daydreamer continua la sua scalata verso il successo, con Can Yaman come protagonista che diventa sempre più amato con il tempo che passa. L’attore turco non smette mai di stupire i suoi fans, e in occasione del lancio del nuovo episodio di Bay Yanlis, ha pubblicato su Instagram un video in cui balla il tango.

Can Yaman, balla il tango e infiamma i social: delirio tra i fans dell’attore turco

Da quando è approdato su Canale 5 continua a fare scalpore. Stanno amando tutti la storia d’amore tra Can e Sanem, infatti in molti stanno rinunciando alle loro uscite pomeridiane estive per non perdersi neanche una puntata. Così desiderato che anche Alfonso Signorini lo avrebbe voluto al Grande Fratello Vip: i fans stavano già sognando questo momento ad occhi aperti, ma pare che l’accordo sia saltato perché i soldi proposti a Can non sono stati abbastanza da stuzzicare la sua curiosità. C’è da dire che c’è sempre tempo per cambiare idea e partecipare al programma che ripartirà a settembre con un cast tutto nuovo.

Intanto anche sui social Can diventa sempre più amato tra la gente: ogni post che pubblica raccoglie migliaia di likes, commenti e apprezzamenti da parte dei suoi amati fans.