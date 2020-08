Elisa Toffoli, bikini rosa e una dolce compagnia. Sono identiche – FOTO

Di una bellezza davvero incantevole, Elisa Toffoli, che sfoggia un sensuale bikini rosa e bianco. La cantante è in buona compagnia.

Con 20 album pubblicati (quasi uno all’anno, dall’inizio della sua carriera), Elisa Toffoli è una delle cantanti italiane più ascoltate in Italia e all’estero. Dopo l’esperienza del lockdown, la cantante è tornata ad esibirsi su modesti palchi, in attesa di riempire di nuovo i palazzetti e le arene. Il suo primo live post-quarantena ai Laghi di Fusine ha riscosso un successo immediato: i biglietti sono andati soldout in poche ore e ciò ha portato la cantante a venire incontro alle esigenze di quanti ne erano stati privati, pubblicando il video integrale sul suo profilo di Instagram.

Oltre ai post di stampo lavorativo, Elisa pubblica spesso anche contenuti più intimi, legati alla sua vita privata. Molte le foto che la ritraggono in compagnia di amici e familiari. Nell’ultima è bellissima, con indosso un bikini rosa, mentre gioca in acqua insieme alla figlia. Clicca su “successivo” per vederla!

Elisa Toffoli, tale madre tale figlia