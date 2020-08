Barbara D’Urso ha postato una foto particolarmente bella sui social: la conduttrice indossa un bikini strettissimo che mette in risalto il suo splendido seno.

Barbara D’Urso è sicuramente una delle conduttrici più conosciute e amate dal pubblico italiano. Il volto di Canale 5, nonostante un’età non più giovanissima, continua ad essere una donna affascinante e dotata di una sensualità fuori dal comune. Carmelita, in queste settimane bollenti, ha pubblicato alcuni scatti in costume sui social lasciando i fan a bocca aperta. La nativa di Napoli, poco fa, ha postato una foto in bikini mostruosa, mettendo in evidenza il suo seno esplosivo.

