Elisabetta Canalis, George Clooney pensa di nuovo a lei: ritorno di fiamma?

Elisabetta Canalis, George Clooney divorzia e pensa ancora a lei: ritorno di fiamma? “Lei mi ha fatto ridere come nessuna nella mia vita”

Erano gli anni 2009-2011 ed Elisabetta Canalis e George Clooney erano una delle coppie più amate di sempre. Le dinamiche della loro relazione hanno fatto sognare il mondo, specialmente tante ragazzine che avrebbero voluto vivere il sogno “americano” di Elisabetta. Non è da tutti conquistare una star di fama mondiale e farla innamorare, sembra la trama di un film e invece è tutto vero. Poi all’improvviso è finito tutto, lasciando un grande dispiacere nei cuori dei loro fans e anche nei propri, perché entrambi avevano scommesso tanto su questa relazione. Dopo tanti anni, oggi torniamo a parlare di loro.

Elisabetta Canalis e George Clooney: dopo tanti anni, ritorno di fiamma?

Oggi Elisabetta è felicemente spostata e ha una figlia, mentre George pare che sia pronto a divorziare dalla moglie Amal Alamuddin, perché “è una donna noiosa e soffocante” ha confidato ad alcuni amici. Tutto è degenerato durante la quarantena, perché passando tanto tempo insieme, hanno capito di non riuscire a reggere una vita insieme. E pare che George stia ripensando ad Elisabetta:

“Non la conoscete, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita” ha affermato. Elisabetta è sicuramente felice di essere ricordata con così tanto affetto dal suo ex, ma di questo non è stata felice la moglie, che non ha affatto gradito queste dichiarazioni.

