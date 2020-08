Emily Ratajkowski distesa sul letto completamente nuda, web in tilt – FOTO

Emily Ratajkowski ha condiviso sui social uno scatto bollente facendo impazzire i suoi numerosissimi follower.

Emily Ratajkowski è una donna incantevole ed è dotata di una sensualità fuori dal comune. La sua bellezza non la si scopre di certo oggi: la super modella ha sfilato per marchi e brand di caratura mondiale. La 29enne ha un grosso seguito sui social: il suo account vanta 26,7 milioni di follower. La Ratajkowski, poco fa, ha mandato i fan in visibilio postando uno scatto incredibile: la nativa di Westminster è distesa sul letto completamente nuda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Justine Mattera, serie di scatti in costume da capogiro: fan in delirio – FOTO

L’incredibile scatto di Emily Ratajkowski: nuda sul letto, web in tilt