Sinisa Mihajlovic positivo al Coronavirus. Le condizioni – VIDEO

In questi giorni parecchi calciatori sono risultati positivi al Coronavirus. Ora purtroppo è toccato anche a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, da poco uscito da una lotta contro la Leucemia.

“Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale”. E’ questa la nota della società felsinea pubblicata sul sito ufficiale. Nel 2019, di questi tempi,all’allenatore ex Milan e Lazio, fu diagnosticata una leucemia. Mihajlovic si è sottoposto alle terapie necessarie e ad un trapianto di midollo osseo eseguito a ottobre.

LEGGI ANCHE —> Temptation Island, famosa tentatrice positiva al covid: lo scatto in ospedale

“Sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra”, chiosa il club rossoblu nella nota.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter