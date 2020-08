Valentina Ferragni esagerata su Instagram: in bikini è uno schianto FOTO

Valentina Ferragni esagerata su Instagram: in bikini è uno schianto. La sorella di Chiara ha pubblicato sui social uno scatto che ha mandato i suoi fans fuori di testa

Valentina Ferragni è la più piccola di casa ma non per questo la meno amata, anzi. Seguitissima su Instagram, ha tantissimi followers che la amano e che apprezzano il suo senso dell’umorismo, la sua dolcezza e la sua bellezza che toglie il fiato. Al momento si sta godendo le vacanze in Sardegna con il suo fidanzato Luca e tutta la sua famiglia, che quest’anno si è concessa una vacanza tutta all’italiana, per aiutare il nostro turismo e godere delle nostre meraviglie.

Valentina Ferragni di una bellezza mozzafiato: i fans impazziscono per la piccola di casa

Valentina di recente è stata al centro di inutili polemiche per quanto riguarda il suo fisico. Dopo la quarantena potrebbe aver messo su qualche chilo, e tutti non hanno perso tempo a farglielo notare. Ha subito degli attacchi stupidi e infantili, quando la verità è che Valentina è di una bellezza disarmante, anche e soprattutto con qualche chiletto in più. Davvero assurdo pensare che sia stata attaccata per il suo fisico quando non ha letteralmente nulla che non va.

Per fortuna, ci sono tanti che l’hanno difesa, compresa sua sorella Chiara che non ci ha pensato due volte a respingere lei stessa gli attacchi che rivolgevano alla sua sorellina.