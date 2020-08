Federica Pellegrini in mezzo al mare è sensuale più che mai-FOTO

Federica Pellegrini condivide uno scatto in mezzo al mare, dove appare un lato B impressionante

Visualizza questo post su Instagram 🐠🐠 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 23 Ago 2020 alle ore 1:23 PDT

Federica Pellegrini è in vacanza in Sardegna e condivide una foto che la ritrae nel profondo mare dell’isola dei cavoli. La Pellegrini sta nuotando verso l’infinito mare limpido e blu dando le spalle alle videocamera. In primo piano appare il lato B della nuotatrice e le curve che delineano un fisico perfetto e atletico. La Pellegrini su Instagram condivide scatti molto suggestivi nelle profondità del mare, che chi meglio di lei potrebbe raggiungere. E così sta trascorrendo le vacanze estive tra infiniti bagni nel profondo blu e serate indimenticabili con gli amici.

Relax dopo la gara e poi si riparte a tutta per la Pellegrini che prepara le Olimpiadi

Recentemente la Pellegrini ha gareggiato per i 200 stile libero vincendo. Dopo 8 mesi di stop era la prima gara per la campionessa e lei stessa confida che il tempo con cui ha vinto era troppo lungo per i suoi standard. Sostiene che non si è allenata più di tanto, forse a causa anche delle misure anti covid messe in atto sopratutto per gli sportivi. Il tempo ottenuto è di 1’57″80 in una gara senza pubblico e con avversarie non particolarmente temibili.

Il fatto che le Olimpiadi siano state spostate al 2021 per Federica non dovrebbe cambiare molto, anzi sostiene che per il suo fisico di over 30 può averle giovato questo rinvio. Tuttavia confida che avrebbe preferito gareggiare questa estate per le Olimpiadi. Poichè sarebbe andata in vacanza molto prima e addirittura essendo la sua ultima gara per le Olimpiadi, la sua carriera sarebbe sicuramente terminata in un certo senso.

Visualizza questo post su Instagram Roma 💙💛💙 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 10 Ago 2020 alle ore 9:57 PDT

Per le Olimpiadi di Tokyo non si sente particolarmente preoccupata, le avversarie non le teme come non le ha mai temute d’altronde. In se ha una grande consapevolezza di se stessa e delle sue possibilità. E intanto in attese di rimettersi in forma a settembre, Federica si gode le vacanza meritate in Sardegna.

