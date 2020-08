Jasmine Carrisi, shorts attillati e canotta bianca: bellissima – FOTO

Jasmine Carrisi ha condiviso due scatti su Instagram in cui appare con canotta bianca e shorts di jeans attillati: uno splendore

Jasmine Carrisi ha condiviso una coppia di foto in cui è a Capri per le vacanze estive e indossa un paio di shorts di jeans attillati e una canotta bianca di una nota marca di abbigliamento sportivo. Ha anche un paio di occhiali da sole molto particolari rosa a forma di occhi di gatto. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha seguito le orme del padre: a soli 19 anni infatti ha inciso un brano. Il singolo intitolato ‘Ego’ è disponibile su tutte le piattaforme digitali di musica dal 12 giugno di quest’anno ed è prodotto dalla etichetta A.C. Production e distribuito dalla Sony Music Italy, una major in campo musicale internazionale. Da papà Al Bano ha preso la voce ma il genere è tutt’altro che classico come quello che da sempre il Leone di Cellino San Marco ha abituato i suoi fan. Jasmine infatti adora la musica rap e trap. La canzone è un misto di sonorità rap appunto ed è stata prodotta da un collaboratore storico di suo padre, Alterisio Paoletti. Il testo è molto profondo, in cui la cantante fa una critica ai rapporti molto superficiali che ci sono tra i ragazzi della sua età.

Le foto di Jasmine Carrisi e la notte brava con suo fratello Bido