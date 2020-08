Shaila Gatta appare in un post atletica ma con uno sguardo perso-FOTO

Shaila Gatta, la velina di Striscia appare in un post con un fisico impeccabile ma con uno sguardo perso nel vuoto

Shaila la velina di Striscia la notizia, condivide uno scatto su Instagram in cui appare seduta su uno scalino davanti a una porta in costume da bagno. Il fisico è scolpito da buona ballerina, ma lo sguardo è perso nel vuoto. Appare pensierosa la bella velina, chissà a cosa o a chi starà pensando. Sotto alla foto nella didascalia Shaila scrive in francese “Sauvage“, in italiano è Selvaggio. Ed è così che appare selvaggia, con capelli lunghi mori e a piedi scalzi in costume sulle scale. Shaila da l’impressione di essere selvaggia anche come carattere, infatti è andata fuori di casa ad appena 16 anni per rincorrere il suo sogno di diventare ballerina.

La velina cura molto il suo corpo, infatti condivide spesso con i suoi follower, che sono 654 mila, molti piatti salutari da preparare a casa. Poi condivide anche i suoi workout fatti a casa che possono stimolare molti follower a imitarla. La 24enne posta molte foto su Instagram che rivelano il suo fisico atletico e scolpito. Anche lei ha trascorso parte delle vacanze estive in Sardegna come hanno fatto molti personaggi famosi. E anche lei come altre donne dello spettacolo condivide scatti sensuali al mare che fanno impazzire i fan.

Curiosità sulla velina Shaila Gatta

Classe 1996, nata ad Aversa ma cresciuta a Napoli ne quartiere di Secondigliano. A partecipato ad Amici e ha fatto la ballerina per Tale e Quale Show e Ciao Darwin, il programma di Paolo Bonolis. Nel 2017 è stata scelta come velina di Striscia la notizie, al fianco della sua collega Mikaela Neaze Silva. Nel 2019 le due belle velina hanno condotto anche Paperissima Sprint con Vittorio Brumotti.

La bella ballerina è anche fidanzata con l’ex calciatore Leonardo Blanchard. I due appaiano molto affiatati e innamorati. Durante il lockdown hanno dato prova di essere anche molto divertenti e simpatici, interpretando delle gag comiche di coppia.

