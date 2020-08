Scatto Elisabetta Canalis Instagram, il post pubblicato dalla ‘velina ad honorem’ conquista migliaia di followers. Ammiratori in delirio per la bella sarda.

Visualizza questo post su Instagram My new fav cotton Lara bra✨ @intimissimiofficial #intimissimigirls #ad Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 24 Ago 2020 alle ore 3:10 PDT

Scatto social per scopi pubblicitari, quello di Elisabetta Canalis, che su Instagram fa da testimonial per la linea di abbigliamento femminile ‘Intimissimi’, specializzata per l’appunto in capi di intimo per donne.

A giudicare dai ‘mi piace’ e dai commenti di entusiasmo ricevuti, l’azienda deve avere fatto decisamente bene a puntare su di lei. Che a breve compirà 42 anni, anche se non sembra. Il 12 settembre la ex velina spegnerà le candeline, ma in quanto a forma fisica, bellezza e perfezione esteriore la Eli di anni ne dimostra tranquillamente almeno 15 in meno. Il suo segreto è semplicemente prendersi cura di sé. Tra palestra ed alimentazione sana, intervallata da qualche più che comprensibile eccezione, la sarda è un vero e proprio splendore.

Elisabetta Canalis, una meraviglia con il suo completo intimo

Di recente lei ha trascorso un fantastico mese al mare a casa sua, tra Sassari ed Olbia. Il vacanza con lei in Sardegna c’erano ovviamente anche il marito, il neurochirurgo italo-statunitense Brian Perri, e la loro figlia Skyler Eve, che stra crescendo bella proprio come la mamma. La Canalis ha vissuto giorni magnifici, anche in questo caso ‘documentando’ il tutto sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Just two moms taking a break Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 18 Ago 2020 alle ore 9:24 PDT

E da circa una settimana ha infine fatto ritorno negli Stati Uniti, dove vive con marito e figlia a Los Angeles. L’appuntamento con la sua Sardegna è già fissato per le prossime vacanze estive.

