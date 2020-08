Karina Cascella, lo scatto in costume con l’amica è bollente – FOTO

Karina Cascella in posa in costume con un’amica sensuale almeno quanto lei, lo scatto conquista like e commenti su Instagram: che curve

Da anni, è una apprezzata opinionista dei programmi di intrattenimento delle reti Mediaset. Segni particolari aggiuntivi: bellissima, sensuale, esplosiva. E’ Karina Cascella, influencer classe 1980. Originaria di Aversa, è ormai una presenza fissa dei programmi con Barbara D’Urso e non soltanto. Abbiamo imparato a conoscerla anni fa a Uomini e Donne, dove intraprese poi una relazione con Salvatore Angelucci, da cui ha avuto una figlia. A 40 anni, mantiene una forma fisica e un aspetto assolutamente invidiabili.

Karina Cascella è super, ma l’amica chi è? Che spettacolo