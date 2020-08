Roshelle da X-factor 4 FOTO in costume da infarto , sensazionale

Rossella Discolo, alias Roshelle, posta su Instagram una foto in costume, migliaia gli apprezzamenti dei fan, e non solo.

Roshelle, la talentuosa 24enne originaria di Lodi si è fatta molto apprezzare per le sue doti canore nell’edizione 2016 di X Factor in onda su Sky quando, sotto la guida del coach Fedez, partecipava alla categoria under donne.

Roshelle si è fatta notare anche per la sua bellezza: l’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram – Roshelle music – mostra un viso acqua e sapone, parzialmente coperto dal cappello scuro ed un caschetto colorato che le dona perfettamente.

La cantante indossa un bikini che non nasconde assolutamente le curve. Abbinato alla chioma colorata, la cantante si fa immortalare in una posa disinvolta in riva al mare.

Scatti bollenti, tra apprezzamenti e paragoni

Non sono mancati gli apprezzamenti, qualcuno l’ha persino paragonata alla cantante inglese Dua Lipa, artista che peraltro sta riscuotendo un enorme successo durante questa stagione estiva.

Non è la prima volta che la cantante si mostra in tutta la sua bellezza: un altro scatto risalente all’inizio della stagione estiva la immortalava in un grazioso bikini, anche in questo caso pioggia di like: ben quasi 84 mila.

Ultimi momenti di relax per la giovane cantante prima di riprendere i progetti musicali, per la felicità dei numerosi fan che la seguono sin dagli esordi al noto talent.

