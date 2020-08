Sabrina Salerno è inarrestabile sui social: la cantante ha condiviso una splendida foto su Instagram in cui mette in mostra il suo décolleté da favola.

Sabrina Salerno è una donna davvero superlativa. La cantante, nonostante un’età non più giovanissima, è dotata di una sensualità fuori dal comune e ama mettere in mostra le sue ‘curve’ pazzesche nei suoi splendidi scatti. La 52enne, in queste bollenti giornate estive, ha deliziato la platea del web con fotografie piccanti in bikini. Sabrina, poco fa, ha messo in rete uno scatto incredibile: il top strettissimo fa fatica a contenere il suo spettacolare décolleté.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Annalisa, bellezza naturale e gambe da sballo. L’annuncio sorprende i fan – FOTO

Sabrina Salerno, il top è strettissimo: il seno implode