Olio di canapa, vediamo insieme i suoi infiniti benefici e utilizzi

L’olio di canapa è utilizzato da pochi anni ma ha molteplici caratteristiche organolettiche e benefici comprovati sull’organismo umano

Nella mentalità comune si associa la canapa alla produzione di cannabidiolo (CBD). Molti consumatori di CBD preferiscono evitare gli effetti psicoattivi associati al THC di cui la maijuana invece è ricca e sempre più spesso si sta puntando quindi sulla coltivazione della canapa per i suoi effetti rilassanti e benefici sull’organismo in quanto analgesico naturale. Ma la canapa non è solo questo.

L’olio ricavato dai semi di canapa è un prodotto naturale estremamente ricco di proprietà, questo dovuto in particolare alla presenza di acidi grassi essenziali e principi attivi che lo rendono un rimedio con proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e immunomodulanti.

L’olio di canapa, ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di Cannabis sativa, è un olio vegetale con un colore che varia dal verde chiaro al verde intenso, possiede un sapore molto gradevole che ricorda quello delle nocciole. Per questa ragione è molto buono anche per condire insalate o piatti caldi, si ricorda che è meglio consumato sempre a freddo.

LEGGI ANCHE -> Limone, quali sono i benefici dell’agrume giallo e succoso

Possiamo dire che è una delle poche fonti vegetali di acido alfa linolenico insieme all’olio di pesce (dall’odore però molto intenso) e all’olio di semi di lino. L’olio di semi di canapa è noto per il suo rapporto tra omega-3 e omega-6, infatti è in grado di garantire una proporzione 3:1 tra questi due grassi come raccomanda la maggior parte delle diete nutrizioniste.

Contiene inoltre grandi quantità di amminoacidi, essenziali al corretto funzionamento dell’organismo; numerose vitamine, tra cui A, E, B1, B2, PP, C; sali minerali come ferro, calcio, magnesio, potassio, fosforo.

I benefici dell’olio di canapa

L’olio di canapa viene venduto quasi sempre nei negozi di alimentazione biologica, va tenuto lontano da fonti di calore e luminose e una volta aperto si conserva in frigorifero. Come quantitativo giornaliero si consiglia 1 cucchiaino da tè al giorno a livello preventivo; mentre da 1-3 cucchiai da tavola da distribuire nella giornata hanno come effetti benefici i seguenti aspetti:

LEGGI ANCHE -> Aglio e limone, il mix è eccezionale per la salute

Rimedio per rafforzare il sistema immunitario (1 cucchiaino da tè al dì)

(1 cucchiaino da tè al dì) Cura l’ insonnia e gli stati ansiosi , se preso a cena con regolarità

, se preso a cena con regolarità Combattere i sintomi delle malattie da raffreddamento che colpiscono il sistema respiratorio (sinusiti, tracheiti e le varie infiammazioni a carico delle vie respiratorie)

che colpiscono il sistema respiratorio (sinusiti, tracheiti e le varie infiammazioni a carico delle vie respiratorie) Può essere utilizzato anche in caso di artrite o dolori muscolari e articolari così come per combattere i crampi dovuti al ciclo mestruale

e articolari così come per combattere i crampi dovuti al Ottimo anche per l’intestino: si può utilizzare questo rimedio naturale ad esempio in caso di stipsi o di intestino irritabile

Contribuisce ad abbassare i grassi presenti nel sangue e dunque riduce il rischio cardiovascolare

Ha un effetto benefico sul sistema nervoso , migliora l’attenzione e la memoria

, migliora l’attenzione e la memoria Per combattere problematiche legate alla pelle come dermatite, eczemi, forfora, psoriasi, acne

come dermatite, eczemi, forfora, psoriasi, acne Per uso cosmetico, sperimentate l’effetto benefico dell’olio di canapa sui capelli

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter