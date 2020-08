Paola Turani, Nadine, Gnomo e un piatto di spaghetti da condividere – VIDEO

Paola Turani condivide su Instagram alcuni scatti e video della sua vacanza in montagna assieme al marito Serpellini e agli amati cani Gnomo e Nadine

Paola Turani ha da poco festeggiato quasi in contemporanea sia il primo anniversario di matrimonio con il marito Riccardo Serpellini a Taormina, sia il suo 33esimo compleanno vicino Ostuni. Il viaggio per la Puglia per la bella influencer è stato carico di allegria e spensieratezza, attorniata da amici di vecchia data con cui ha condiviso momenti importanti delle su vita.

La sua estate italiana è stata all’insegna del vivere quieto dentro alcune delle masserie più belle della regione, Masseria Torre Coccaro, Masseria Le carrube, Borgo Egnazia, e Ostuni ovviamente. Abiti eleganti e bellissimi quelli portati dalla modella che calza con disinvoltura e portamento anche outfit impegnativi.

Gli scatti condivisi durante questa vacanza nel Salento sono stati oggetto di migliaia di commenti quotidiani da parte dei suoi 1,5 milioni di follower che la seguono nella sua quotidianità .

Ritorno in montagna per Paola Turani per riabbracciare i suoi pelosi