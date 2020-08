Vasco Rossi contro i negazionisti del Covid: “Fo… voi, terrapiattisti del ca…”

Vasco Rossi ha affidato a Instagram uno sfogo contro chi nega l’esistenza del Covid anche in questi ultimi giorni in cui i contagi sono in aumento

In una storia su Instagram il rocker emiliano Vasco Rossi si è sfogato contro chi, nonostante i contagi degli ultimi giorni e le innumerevoli vittime nel mondo, nega l’esistenza del coronavirus. Purtroppo il virus esiste e sta facendo diversi morti non solo nel nostro Paese. Il Blasco ha condiviso questa story mentre si allenava nelle campagne emiliane dicendo la sua su un argomento di attualità che ha visto nelle ultime settimane protagonisti anche altri personaggi del mondo dello spettacolo. Vasco Rossi ha espresso il concetto con parole molto forti contro i negazionisti del coronavirus: “Ma fo…vi da soli, fo…vi a voi, negazionisti, terrapiattisti del ca…o”. Con queste espressioni colorite ma giuste il cantautore ha parlato a cuore aperto sia ai negazionisti che a coloro che ancora credono che la terra sia piatta nel 2020! Insomma a tutti quelli che non accettano tutte le scoperte della scienza e dell’evoluzione, non comprendendo tutti gli sforzi fatti dall’umanità nel corso dei secoli e magari pensando di vivere in un eterno medioevo.

Vasco Rossi contro tutti quelli che negano l’esistenza del coronavirus

Vasco Rossi si è quindi rivolto alle persone che hanno preferito vivere quest’estate senza considerare la possibilità di un nuovo lockdown data la crescita dei contagi. Il rocker è tornato in Italia dagli Stati Uniti durante i primi giorni dell’emergenza sanitaria. Dopo aver fatto un giro in bici, il cantante ha incontrato i suoi fan che lo hanno atteso con trepidazione nei campi emiliani vicino a Zocca, la sua città natale.

L’artista ha tenuto a sottolineare che avrebbe fatto l’incontro con i suoi ammiratori solo se muniti tutti di mascherina. E ai negazionisti e terrapiattisti ha dedicato un esplicito dito medio.

