Giusy Ferreri, giacca aperta e “grande news” | Fan in visibilio – FOTO

Periodo di grandi successi per Giusy Ferreri. Per lei hit estiva in collaborazione con la collega Elettra Lamborghini e prodotta da Takagi & Ketra. Il brano intitolato La Isla sta letteralmente spopolando sia come vendite che come streaming e passaggi nelle varie radio. D’altronde ciò non deve sorprendere, visto che Giusy ed Elettra formano un duo pressoché perfetto per intonare un singolo ideale per l’estate che ormai sta volgendo al termine.

Ciò che non finisce è la fama e l’affetto del pubblico nei confronti della cantante, lanciata molti anni fa dal talent show X Factor. Infatti Giusy poche ore fa ha comunicato un importante annuncio a tutti i suoi numerosissimi ammiratori. Sul suo profilo Instagram si legge il seguente messaggio. “Prima grande news del post-vacanze! Sono orgogliosa di annunciarvi che parteciperò al Seat Music Awards di settembre 🎤 ⁣Accendiamo la musica 🎵 ⁣#SeatMusicAwards20“.

Giusy Ferreri, fan entusiasti per il suo look e la “grande news” – FOTO