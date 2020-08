Matilde Brandi su Instagram fisico mozzafiato, lo scatto sexy – FOTO

Matilde Brandi regala ai suoi follower uno scatto sexy, i commenti e gli apprezzamenti non tardano ad arrivare.

Vacanze italiane anche per la bellissima Matilde Brandi. La ballerina infatti posta su Instagram uno scatto che fa subito scintille. A San Felice Circeo, provincia di Latina la Brandi si fa immortalare in un abito dalle diverse nuances dove spicca un verde che si adatta perfettamente al colore biondo dei suoi capelli. Un abito mini, sopra il ginocchio che permette di ammirare le sue gambe toniche da ballerina ed un’abbronzatura che la rende ancora più sexy. Il viso, seppur parzialmente coperto dal ciuffo biondo, non nasconde quel sorriso genuino che la contraddistingue sin dai suoi esordi, quando negli anni ’90 era nei corpi di ballo dei programmi televisivi più importanti, sia in Rai che Mediaset.

Matilde Brandi, femme fatale a Panarea

Mamma di due bellissime gemelle, Aurora e Sofia di 14 anni, la Brandi ha preferito dedicarsi alla vita privata rinunciando ai numerosi impegni televisivi che l’avrebbero allontanata dalle figlie. Ultimamente la Brandi ha comunque preso parte a diversi progetti lavorativi, nella veste di conduttrice.

Matilde Brandi proprio di recente si è definita una milf con la testa da 14enne, sensualità consapevole ma con un pizzico di leggerezza che la rende meravigliosa e amata dal pubblico.

