Spagna, Sanchez annuncia l’esercito contro la pandemia

In Spagna il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato che sarà usato l’esercito per combattere la pandemia del Covid-19

I casi di contagio in Spagna aumentano ogni giorno di più e Pedro Sanchez, il primo ministro ha annunciato oggi che sarà usato l’esercito per contenere la pandemia da coronavirus. Nella penisola iberica ci sono stati più di 20mila nuovi contagiati negli ultimi tre giorni e i positivi sono arrivati a 400mila. In conferenza stampa il premier ha detto: “Piegheremo di nuovo la curva dei contagi e dobbiamo farlo insieme”. A Saragozza i governanti locali hanno deciso di impiegare una pattuglia per controllare e cercare di attenuare i contagi. Un team di 12 persone va a casa delle persone che devono fare la quarantena per controllare se rispettano tutte le norme imposte dal governo centrale.

Il ministro Speranza alla Spagna: “Continuiamo a lavorare insieme”

Negli ultimi giorni nella capitale della Regione dell’Aragona, i contagi sono aumentati a dismisura. Secondo quanto si legge nei dati recenti del ministero della Salute della penisola iberica, in 14 giorni il tasso dei nuovi contagiati è di 441 su 100mila persone in questa regione, dove le pattuglie, formate da due persone tra cui un assistente sociale, sono state impiegate già da inizio mese di agosto. Il ministro della Salute italiano Roberto Speranza ha tenuto una call conference con il suo omologo spagnolo Salvador Illa.

In questa riunione si è deciso che i due Paesi dovranno lavorare ancora insieme per la battaglia contro il virus e anche per intensificare la ricerca. Roberto Speranza ha dichiarato: “Dobbiamo coordinare le misure di contrasto al Covid-19, a partire da porti e aeroporti, e potenziare la ricerca europea su cure e vaccini”.

