Il nuovo progetto di Parigi: l’urina umana come fertilizzante

A Parigi arriva un nuovo progetto: l’urina umana viene trasformata in fertilizzante per i campi. Ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli

L’urina umana diventa il nuovo fertilizzante per i campi. L’idea arriva direttamente da Parigi, più precisamente dall’azienda Ecosec, cooperativa impegnata in progetti ambientali in ambito locale. Per dieci giorni a Parigi sono stati testati i Naturinoir, veri e propri orinatoi posizionati in strada, vicino alle stazioni di Stalingrado e La Chapelle, che hanno permesso la raccolta dell’urina di circa 400 persone. . Un serbatoio posto sul retro dell’installazione ha raccolto le urine e le ha destinate a uno scopo molto importante: fertilizzare i campi.

Parigi, urina umana come fertilizzante