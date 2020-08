Una mamma fa una scoperta spaventosa: rischia di morire sola

Una mamma dopo essersi rotta l’anca mentre camminava in cucina riceve una diagnosi spaventosa

La giovane mamma aveva scoperto un anno fa di avere un tumore al seno. Anche la madre affetta dallo stesso male era stata operata, subendo una doppia mastectomia. La donna aveva notato un nodulo al seno e temeva potesse trattarsi di un tumore maligno e i medici hanno confermato i suoi timori. La donna, che si chiama Karen, si è dovuta sottoporre a sei mesi di chemioterapia e successivamente ha dovuto affrontare l’intervento per la rimozione. Sembrava che dopo le cure la donna stesse bene e avesse sconfitto il male. Tuttavia a inizio 2020 la donna è caduta per terra, a causa di un dolore lancinante e si è rotta l’anca. Dai medici arriva una notizia terribile.

Una giovane mamma destinata a morire sola lontana dalla famiglia

Una volta arrivata in ospedale a Karen viene data una notizia terribile. Scopre infatti che la rottura dell’anca è stata causata dalla diffusione delle cellule cancerose che non erano state eliminate. I medici le confessano che le rimane poco tempo da vivere, una notizia spaventosa. La donna rivela che la sua paura più grande era quella di morire da sola in ospedale senza la sua famiglia. Quando le avevano fatto la diagnosi, infatti era sola in ospedale e si è fatta prendere dallo sconforto e dalla paura. Fortunatamente dopo 17 giorni in ospedale i medici l’hanno dimessa ed è potuta tornare a casa dalla sua famiglia per poter passare gli ultimi momenti della sua vita con loro.

La donna ha un marito e delle bambine ancora piccole, l’idea di doverle lasciare la devasta e si preoccupa del loro futuro. Vorrebbe infatti che le sue figlie siano tutelate il più possibile e che conservino solo bei ricordi della loro mamma. Una storia agghiacciante che spezza il cuore.

