Esselunga. Arrestate due donne per furto a Milano

Esselunga. Sono state colte in flagranza di reato due donne che hanno rubato all’interno del supermercato di viale Vigliani a Milano

Una ragazza italiana di 18 anni e una donna rumena di 50 si sono rese protagoniste di un fatto spiacevole avvenuto al supermercato Esselunga di Viale Vignali a Milano.

Nel giorno del 22 agosto, intorno alle ore 12.20, le due si aggiravano all’interno del punto vendita arraffando merce dagli scaffali per un valore di qualche centinaia di euro, celandola per non pagare. I loro movimenti furtivi non sono passati inosservati al punto che la situazione si è subito messa davvero male.

Esselunga. Sventato furto in punto vendita a Milano

Con nonchalance hanno cercato di attraversare lo sbarramento delle casse all’uscita senza però riuscirci. Sono state bloccate prima dalla vigilanza interna del supermercato e successivamente sono state consegnate alla polizia che ha proceduto con l’arresto.

Entrambe le donne hanno già precedenti per situazioni simili noti alle forze dell’ordine. La “spesa” è sicuramente costata loro molto più cara di quanto si aspettassero.

