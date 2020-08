Va a un appuntamento al buio e scappa via. L’incontro è assurdo

Appuntamento al buio. Due persone s’incontrano senza essersi mai viste. Almeno questo è ciò che pensavano. La sorpresa è stata incredibile

Per i cuori solitari andare ad un appuntamento al buio può essere senza dubbio un buon metodo per trovare l’anima gemella. Incontri del genere sono ormai una prassi e vengono organizzati in diverse modalità. La più classica è quella dell’amico che di punto in bianco dice “conosco qualcuno che potrebbe piacerti“. Con il tempo la situazione si è evoluta con le dating app (tipo Tinder o Grindr) o con gli speed date, incontri organizzati per single in locali dove coppie hanno brevissimi appuntamenti a tempo in cui in pochi minuti si dà il meglio di sè, lasciando poi il posto ad altro pretendente.

L’appuntamento al buio di cui vi vogliamo parlare non ha niente di romantico ma, al contrario, vede i protagonisti mettersi in una situazione di profondo e terribile imbarazzo, andando a finire nel peggiore dei modi.

E’ una storia fatta di bugie, identità celate, inseguimenti e risse.

Una giovane donna, stanca della routine quotidiana, frequenta una chat nella quale interagisce con un uomo più maturo e particolarmente interessante. Nonostante fosse sposata decide d’incontrarlo. Tutto poteva immaginare fuorché trovarsi faccia a faccia con il suocero, anch’egli coniugato, disoccupato, con molto tempo a disposizione che ha impiegato intrattenendosi online con la nuora.

Entrambi avevano dato false generalità, nessuno dei due sospettava chi potesse essere l’altro. Si erano dati appuntamento in un hotel per un incontro romantico, almeno questo ha dichiarato il suocero di 57 anni. Alla sua vista la ragazza, colta dalla sorpresa inaspettata, è corsa via. “Non so chi dei due fosse più scioccato. E’ stato veramente imbarazzante” – ha proseguito l’uomo.

La situazione ha preso tinte più tragiche poiché entrambi non erano consapevoli che il marito della donna l’avesse seguita fino all’albergo dove avrebbe dovuto consumarsi l’incontro. Ne è scaturita una rissa con il padre che è finito all’ospedale; per il marito/figlio è scattato l’arresto.

