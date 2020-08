Uno gran bello spavento per una ragazza che fa marcia indietro con la sua auto e dalle telecamere per ben due volte arriva il terrore

Uno brutto scherzo che ha fatto il giro del web. Una trovata divertente ma terrificante nello stesso tempo quella messa in atto da un gruppo di ragazzi che hanno deciso di far spaventare una giovane, probabilmente loro amica. Tutto organizzato nei minimi dettagli e senza nessuna gaffe. Uno scherzo degno dei migliori ideatori e una grande paura per la giovane.

Lei arriva con uno dei ragazzi, si siede nella sua auto al posto guida e si appresta a fare retromarcia per uscire dal parcheggio dove era ferma l’auto. Attiva lo schermo con le telecamere e la scoperta è agghiacciante.

Lo scherzo è riuscitissimo proprio grazie al sistema di telecamere altamente tecnologico di cui l’auto è dotata che dona assistenza per i parcheggi, le manovra e gli ostacoli. Ma questa volta il risultato è stato scioccante oltre che inaspettato.

Marcia indietro ed uno scherzo in piena regola