Ex talento di Masterchef: “A 40 anni corono il mio sogno”

Il programma Masterchef genera un flusso di talento indescrivibile: l’evoluzione di un secondo talento, solo dopo la partecipazione da concorrente

Piccoli geni della cucina crescono. Così in queste ore è saltata fuori dal guscio della “gavetta” un’altra nota personalità del mondo Masterchef.

Il talent show incentrato sulla cucina italiana ha conosciuto già una miriade di talenti, testati e svezzati da Big del campo. Valerio Braschi, uno di questi, si distinse tra i partecipanti e conquistò direttamente lo scettro di vincitore della sesta edizione del programma, ricevendo le congratulazioni da maestri del calibro di Cannavacciuolo, Bastianich e Cracco.

Valerio era un predestinato dei fornelli e anche i suoi insegnanti l’avevano capito. Il pubblico ha notato le sue gesta da fenomeno della cucina già durante le puntate di Masterchef, che al termine del percorso l’hanno incoronato anche campione.

Ma si sa che in qualsiasi campo non sempre il talento da predestinato dell'opera vien subito a galla. E' il caso di un secondo allievo di questa nobile generazione di artisti, selezionati dal destino.

Masterchef, a “scoppio ritardato” brilla l’ennesima stella: un sogno che si avvera