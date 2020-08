Alessia Marcuzzi, il selfie in primo piano al naturale: bellissima – FOTO

Alessia Marcuzzi ha condiviso una foto particolarmente interessante sui social: la conduttrice mette in mostra la sua bellezza al naturale.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più seguite dal pubblico italiano. La romana è molto seguita sui social: il suo account vanta 5 milioni di follower. Dopo aver raggiunto il successo alla guida del programma di Italia 1 ‘Colpo di fulmine’, Alessia ha condotto il Festivalbar per tantissime edizioni (dal 1996 al 2002) e ‘Le Iene’. Nella sua straordinaria carriera, la classe 1992 è stata anche un’attrice di successo recitando in fiction di successo come ‘Carabinieri’ e ‘Il giudice Mastrangelo’. La Marcuzzi è stata anche conduttrice del ‘Grande Fratello’. L’ex modella, poco fa, ha condiviso una foto particolarmente interessante su Instagram mettendo in rilievo il suo viso.

Il bellissimo selfie di Alessia Marcuzzi