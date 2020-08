Belen Rodriguez, amore di mamma sull’amaca con il figlio Santiago – FOTO

Belen Rodriguez condivide l’ultimo scatto con il figlio Santiago dalla sua casa di Ibiza prima del ritorno in Italia questo pomeriggio

Visualizza questo post su Instagram Mi bebe Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 23 Ago 2020 alle ore 8:21 PDT

In questo momento Belen Rodriguez è sull’aereo di ritorno che la porta in Italia. Finita per lei la lunghissima vacanza ad Ibiza insieme al figlio Santiago e all’amico Mattia Ferrari. La bella argentina sembra avere archiviato la storia con Stefano De Martino e anche il breve flirt con Gianmaria Antinolfi.

LEGGI ANCHE -> Martina Stella illegale, vestitino corto da sogno: che gambe – FOTO

Giro di boa imposto quello che si è data dopo aver fatto sparlare molti italiani al mare che si godevano i momenti di sole sotto l’ombrellone.

Belen Rodriguez ama mettersi al centro dell’attenzione con scatti provocanti e pose oggettivamente studiate a tavolino in cui primeggia su tutti il suo ammiratissimo lato B. Il suo account Instagram è seguitissimo e vanta 9,7 milioni di follower, che l’hanno vista nelle ultime settimane come testimoniale dell’intimo Jadea.

Belen Rodriguez, mamma koala abbracciata a Santiago