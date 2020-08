Carolina Stramare, la Miss Italia condivide uno scatto in costume mostrando uno stacco di coscia da capogiro

Visualizza questo post su Instagram Golden 🦈 Un post condiviso da 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 (@carolinastramare_) in data: 25 Ago 2020 alle ore 10:09 PDT

Carolina Stramare a Sanremo condivide una foto dove mostra un fisico perfetto. Capelli lunghi mori, occhi verdi chiari e un fisico scolpito è lei la Miss Italia 2019. La giovane Miss Italia, è nata a Genova ed è classe 1999. La bella ragazza però è cresciuta a Vigevano, Pavia dove vive la sua famiglia.

La ragazza ha perso la mamma nel 2018 a causa di un brutto male, a lei ha dedicato la sua vittoria a Miss Italia. Suo padre è un mobiliere e ha una sua attività personale, Carolina ha ereditato la passione del padre e in futuro vorrebbe lavorare con lui. Dopo il liceo, Carolina si è iscritta a un corso di formazione grafica e progettistica a Sanremo, presso L’Accademia di Belle Arti.

TI POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Isabella Ferrari intramontabile, seno in primo piano, incantevole – foto

Curiosità e vita privata di Carolina Stramare

Visualizza questo post su Instagram Come vorrei … Un post condiviso da 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 (@carolinastramare_) in data: 8 Ago 2020 alle ore 6:52 PDT

La bella Miss Italia è stata fidanzata con un ex calciatore e ora imprenditore nella ristorazione, Alessio Falsone. La storia è però finita l’anno scorso. Alla giovane era stato attribuito un flirt con Eros Ramazzotti, ma lei stessa ha spiegato che lui si era solo congratulato con un messaggio per la vittoria a Miss Italia. Dal momento che lei stessa aveva parlato spesso dei suoi tatuaggi ispirati alle canzoni di Ramazzotti, come Mamarà che il cantante ha dedicato a sua madre. E lei stessa ha voluto tatuarsi la parola in onore della sua di mamma. La Stramare è appassionata di animali, infatti ama i cani e pratica l’equitazione. La giovane è molto attiva sui social, vanta 183 mila follower su Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Laetitia Casta: gli anni per lei non passano mai, bellezza estrema – FOTO

Nelle foto appare sempre con un fisico impeccabile, si vede che pratica molta attività fisica per avere questi risultati. I suoi scatti sono meravigliosi, negli ultimi la vediamo sempre al mare nella bella Liguria, in particolare la giovane alloggia a Sanremo la città dei fiori.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.