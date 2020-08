La supermodella russa Irina Shayk stravede per il mare: il passo verso l’infinito è breve e sensuale. I fan impazziscono sul lato B in vista, in lontananza

Tra gli scatti sensuali e atomici di un agosto rovente figura anche la splendida ed eccitante supermodella russa, Irina Shayk. La top girl ha tanta stoffa da vendere al suo pubblico, grazie alle sue gloriose doti da diva pin-up.

Irina ha già fatto parlare tanto di sè e della sua straordinaria ed invitante avventura da star europea. Da fine maggio la protagonista del Gossip russo non può più vantare del suo amore con Bradley Cooper.

La coppia ormai ha già superato i titoli di coda, ma non si è mai persa di vista, considerata la presenza della figlia Lea di 3 anni, unico motivo per il quale tra i due esiste ancora un certo feeling.

La modella era stata pizzicata in compagnia di Lady Gaga, con la quale potrebbe aver avuto una relazione intima, secondo le indiscrezioni dei medìa. Da qui il bisticcio della nota coppia tra la superstar e l’attore di fama internazionale.

All’indomani delle vicende che hanno costretto Irina Shayk ad intraprendere altre scelte di vita, la 34enne protagonista indiscussa del mondo delle regine di bellezza ultradinamica ha già provveduto al pronto riscatto.

Irina Shayk in splendida forma veleggia sulla superficie del mare: fan in estasi