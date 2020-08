Laura Chiatti, un cambiamento radicale: irriconoscibile – FOTO

Laura Chiatti scatena il panico sui social per una foto in cui appare completamente irriconoscibile. Pioggia di commenti sotto la foto.

Laura Chiatti stupisce ancora il web con uno scatto che sconvolge il suo affezionato pubblico. L’attrice -nota principalmente per i ruoli nelle produzioni cinematografiche, oltre che per la sua fortunata carriera da modella- appare continuamente in grado di riproporsi e far parlare di sé. Sulla bocca di tutti è stato, nel 2014, il suo matrimonio con Marco Bocci, collega sotto i riflettori e grande amore nella vita privata. Anche dopo la nascita dei due figli, la passione tra i due non si è mai spenta e non è raro che la Chiatti e suo marito si dedichino post o condividano sui social divertenti aneddoti sulla loro relazione. Tra gli stralci di vita privata che la bella attrice regala ai fan ci sono poi pigri scatti rubati alle sue vacanze o a qualsiasi altro momento di relax. Cliccate su “successivo” per vedere quello che ha sconvolto così tanto il suo pubblico!

Laura Chiatti, irriconoscibile sui social

Capelli rosa ed un look irriconoscibile: è necessario guardare la foto un paio di volte per prendere consapevolezza che quella ritratta è proprio Laura Chiatti. Molti i commenti di chi si chiede le ragioni di un così drastico cambiamento. Sotto uno di essi l’attrice rassicura… tranquilli, è solo un filtro!

Nonostante la Chiatti non abbia realmente stravolto il suo aspetto in maniera così radicale, non sono pochi i commenti di chi caldeggia un cambio di look. A quanto pare i capelli rosa sono piaciuti molto ai fan. Che la bella attrice possa davvero prendere spunto?

