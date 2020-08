Oristano. Bimbo di 5 anni cade dall’auto in corsa: tragedia sfiortata

Un bambino di 5 anni ha rischiato la vita mentre era in auto con suo papà. Il piccolo ha aperto lo sportello per sbaglio: è salvo per miracolo.

Un bambino di 5 anni di Santu Lussurgiu, in provincia di Oristano, ha rischiato di perdere la vita mentre viaggiava con suo padre. Ha pigiato la maniglia per sbaglio ed è caduto dall’auto in corsa. Per fortuna non ha riportato lesioni gravi.

Padre e figlio erano sulla strada provinciale che collega Modolo a Magomadas. Il piccolo ha involontariamente aperto lo sportello precipitando in strada.

Cadendo il bambino è stato colpito dal pneumatico posteriore della vettura, riportando una frattura al femore e altre contusioni.

Salvo per miracolo

I soccorsi sono arrivati immediatamente. Assistito dai medici del 118, il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari. A quanto si è appreso, le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Sul posto, insieme ai soccorsi, sono intervenuti di Bosa per i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe cercato di aprire il finestrino ma, sbagliando, ha aperto lo sportello.

Intanto gli uomini dell’arma stanno valutando le responsabilità del padre, dal momento che il bambino viaggiava senza cintura di sicurezza.

