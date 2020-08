A Rimini manifesto funebre col dito medio, è subito polemica

A Rimini un manifesto funebre della donna col dito medio fa scattare subito la polemica dei concittadini, lamentele anche dal Web.

A Rimini una donna di 84 anni, Irma Filomena Nanni, morta il 18 agosto è stata la protagonista di una vicenda alquanto curiosa. La foto scelta per il suo manifesto funebre è singolare: nonna Irma infatti appare sorridente con un dito medio sollevato in primo piano, posto verso l’obiettivo. La foto in questione ha fatto subito notizia; prima in città e successivamente sul Web. Lo scatto spontaneo e atipico della donna, nonna di 4 nipoti, ha lasciato in molti un profondo sgomento, lamentando il mancato rispetto dei suoi 4 figli verso la donna appena deceduta. Pioggia di critiche anche dai social. I figli hanno subito risposto a tutto questo caos che si è creato rispondendo semplicemente che la foto ritraeva l’anziana signora in un momento goliardico e che bene rappresentava l’indole fuori dagli schemi della stessa. Un modo divertente per ricordarla com’era, giustificano i familiari.

Una donna al passo coi tempi, spiegano i nipoti

Chi conosceva bene nonna Irma sapeva bene come fosse, al passo coi tempi e all’avanguardia per la sua età. Su questo figli e nipoti sono d’accordo e vogliono ricordarla così, priva di ogni etichetta maschilista tipica dei tempi vissuti dalla donna. Inizialmente l’agenzia funebre incaricata nell’apporre il manifesto funebre non era d’accordo, solo successivamente ha consentito alla famiglia di renderle omaggio con questa foto.

Dal punto di vista legislativo non ci sono divieti in materia, quindi la famiglia è libera di decidere la foto che reputa più opportuna, purché non costituisca un’offesa al buon costume, minaccia assente nel caso di specie.

