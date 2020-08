Michelle Hunziker, il décolleté in primo piano sconvolge i fan – FOTO

Michelle Hunziker, il décolleté in primo piano su Instagram sconvolge i suoi fan, è subito boom di like.

Sguardo sensuale, viso acqua e sapone accennato solo da un leggero gloss sulle labbra, così si presenta la Hunziker su Instagram. I follower non hanno comunque tralasciato un dettaglio importante: il suo décolleté. Generoso e naturale, reso ancora più sexy dalla pelle abbronzata che risalta i suoi capelli biondi.

Vacanze italiane per la Hunziker, scoppiano le critiche

In uno scatto recente, di qualche giorno fa, la Hunziker immortala un momento con la primogenita Aurora, nata dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti. Lo scatto è davvero suggestivo, in una meravigliosa Scala dei Turchi ad Agrigento. Sostenendo che le stesse si trovassero al di fuori della zona protetta, non è mancata la critica; numerosi infatti hanno precisato che l’intera zona fosse protetta e quindi quanto detto dalla conduttrice era inesatto.

La Hunziker si è scusata per quanto accaduto nella provincia di Agrigento, sostenendo di aver agito in buona fede, convinta che quella zona fosse accessibile.

