Pamela Prati è sempre esplosiva sui social: la bella showgirl ha condiviso un video particolarmente bello sui social mettendo in mostra il suo fascino.

Pamela Prati è una showgirl ed ex modella molto seguita dagli italiani. La nativa di Ozieri raggiunse la popolarità nel 1987, diventando primadonna in spettacoli teatrali e televisivi della compagnia del Bagaglino. Nel 2016 la classe 1958 prese parte alla prima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ ma fu ben presto squalificata per le numerose infrazioni al regolamento. Pamela è molto seguita sui social: il suo account vanta 292mila follower. La showgirl, poco fa, ha messo in rete un video alquanto particolare mettendo in mostra tutto il suo fascino e la sua femminilità.

L’incredibile video di Pamela Prati: che donna!

Pamela, nonostante l’età non più giovanissima, è sempre una donna bella e affascinante. La sarda, poco fa, ha pubblicato un video in cui mette in mostra tutta la sua sensualità camminando come una diva su una scala a Sorrento. “La mia carissima amica e super Dj Isa, mi ha dedicato un suo pezzo. Indovinate come l’ha chiamato? Diva. Oggi a Sorrento ho visto questa meravigliosa scala e ho voluto percorrerla pensando a questa canzone che già amo, scritta per me“, ha scritto nella didascalia. Il post ha già raccolto 1.500 visualizzazioni.

La Prati, qualche giorno fa, condivise una foto mostruosa facendo impazzire tutti con il suo splendido lato B in primissimo piano.

