Selvaggia Lucarelli attacca le dichiarazioni di Briatore; “Intervista patetica”

Selvaggia Lucarelli su Facebook attacca quanto dichiarato da Flavio Briatore circa le proprie condizioni di salute.

La notizia diffusa in questi giorni circa le condizioni di salute di Flavio Briatore ha veramente animato il mondo del web. Tra forti critiche e messaggi di auguri per una pronta guarigione, il noto imprenditore fa comunque parlare di sé. Tra le varie opinioni, non poteva mancare quella di Selvaggia Lucarelli. La giornalista sul suo profilo Facebook ha infatti commentato le parole pronunciate dal noto imprenditore accusandolo di sviare dal problema principale: la sua positività al Covid.

Nulla infatti direbbe sui sintomi correlati alla polmonite. Flavio Briatore ha sostenuto di essere ricoverato al San Raffaele per un’infiammazione alla prostata e non per il Covid, ma che tuttavia sta attendendo l’esito del tampone fatto successivamente.

Il vento sardo, causa di diffusione del virus

La Lucarelli attacca pesantemente Briatore: le sue dichiarazioni sulla prostatite sarebbero false. Soprattutto in considerazione del fatto che i suoi locali sparsi tra Sardegna e Montecarlo sarebbero dei focolai e che alcuni suoi dipendenti sarebbero positivi al Covid: in particolare la Lucarelli menziona il barman del Billionaire in terapia intensiva e di cui l’imprenditore non avrebbe fatto invece alcun cenno.

Ma fra le tante cose dette da Briatore in un’intervista rilasciata al Corriere – che la Lucarelli definisce patetica – l’opinionista si sofferma sul bizzarro collegamento del vento come portatore del virus. “Può darsi che sia positivo, coi venti forti della Sardegna”… questa la frase shock che avrebbe pronunciato Briatore durante l’intervista.

Il vento sardo soffia forte e potrebbe essere la causa della sua eventuale positività al Covid. Ma se così fosse, controbatte la Lucarelli, tutti quelli che lavorano in campagna o al porto sarebbero positivi al Covid, evidenziando la fragilità di quanto asserito dal proprietario del Billionaire.

