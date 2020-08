Riapertura scuole, come funzioneranno i mezzi di trasporto: linee guida del Mit

Il Ministero dei trasporti in vista della riapertura delle scuole ha emanato alcune di quelle che potrebbero essere le linee guida per i mezzi di trasporto degli scolari.

Un punto caldo quello della riapertura delle scuole che in questo frangente sta creando non pochi dissidi all’interno degli schieramenti politici. Ciò anche alle luce delle evidenti difficoltà nell’adeguare le strutture, spesso vetuste ed alle volte con locali non adatti a contenere un consistente numero di alunni ed al contempo garantire il distanziamento sociale.

A tali problematiche, e la circostanza non deve passare in secondo piano, si aggiunge anche quella relativa al trasporto degli scolari. Cioè a dire come regolare gli accessi agli scuolabus, servizio essenziale. Sul punto è intervenuto il Ministero dei Trasporti.

Riapertura scuole, Ministero dei Trasporti interviene sui mezzi

Il Ministero dei Trasporti, in vista della riapertura delle scuole è intervenuto in merito alla questione trasporto degli studenti, ossia sugli scuolabus. Il Mit ha, quindi, pubblicato delle linee guida che possono sintetizzarsi nei seguenti punti:

Prima della salita sullo scuolabus andrà misurata la temperatura corporea;

Vietato l’accesso a soggetti con febbre o che hanno avuto contatti con positivi al Covid-19 nei 14 giorni precedenti;

Scuolabus a capienza massima solo per 15 minuti.

Di massima tutto il piano del Mit relativo ai mezzi di trasporto degli scolari si condensa in tre operazioni focali: igienizzazione, sanificazione e sterilizzazione dei mezzi almeno una volta al dì. Ed ancora, a questi si aggiungono: areazione, presenza di prodotti per la corretta igienizzazione delle mani, distanziamento sociale in fase di salita. In discesa, la precauzione che impera è quella di eliminare i contatti. Nessuno dovrà alzarsi dal posto in cui è seduto se prima il viaggiatore che lo precede non sia sceso dal mezzo. Libero dovrà, invece, rimanere il posto vicino al conducente a cui non ci si potrà avvicinare, in alcun caso.

Sarà obbligatorio per i passeggeri di indossare i dispositivi di protezione individuali ossia le mascherine. Obbligo da cui vanno esenti i bambini dai 6 anni in giù e tutti i soggetti affetti da patologie incompatibili con il loro utilizzo.

Ogni alunno avrà il proprio posto assegnato in modo tale che il distanziamento venga rispettato. Unico caso in cui potrebbe essere prevista una deroga a tale misura è dove sia possibile far disporre i viaggiatori verticalmente.

