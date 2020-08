Un corpo stupendo ed un sorriso che incanta, così Serena Garitta lascia tutti i suoi followers senza parole grazie a questi scatti postati su Instagram.

Correva l’anno 2004 quando Serena Garitta divenne famosa vincendo la terza edizione del ‘Grande Fratello’. Oggi ne è passata di acqua sotto ai ponti e la 42enne genovese ne ha visti di cambiamenti che sono capitati all’interno della sua vita. A cominciare da quella privata e sentimentale, con il fidanzamento con Nicolò Ancona.

Lui è un tennista professionista e ha 10 anni in meno di lei. La coppia sta insieme in tutta felicità dal 2015 e ha avuto anche un figlio, Renzo, nato all’inizio di aprile del 2013. Ora la famigliola felice si trova in vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda. Mentre in precedenza ha pernottato in totale serenità in Toscana. E gli scatti nei quali Serena si fa ritrarre lasciano a bocca aperta. Ogni foto svela una bellezza conturbante, accentuata dal costume da bagno indossato e dagli sguardi e dal sorriso che la Garitta concede.

Serena Garitta, bellissima e felicissima con la famiglia

Pur essendo ormai una donna matura e nel pieno del suo fascino, la ex gieffina ed oggi ancora apprezzato volto televisivo appare di una freschezza non propria a tutte le sue coetanee. Una vera e propria bellezza. Ma di Serena i suoi ammiratori hanno sempre apprezzato la sua semplicità. Unita al buonumore che l’ha sempre contraddistinta. Lei del resto non si tira mai indietro e fa della interazione con la sua fanbase un proprio punto di forza.

Visualizza questo post su Instagram I’m waiting for my Aladdin 🧞‍♂️ #sardinia #costasmeralda #family Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi) in data: 24 Ago 2020 alle ore 11:10 PDT

Sono tanti i complimenti ricevuti per le fotografie postate a mezzo social. Una Serena così forse non tutti se la sarebbero aspettata. Ma è decisamente una bellissima e graditissima sorpresa.