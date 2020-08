Splendida ogni volta sempre di più, Federica Panicucci è pronta a mettere da parte il costume da bagno. Le vacanze sono finite, si torna a Milano.

Le vacanze sono finite anche per Federica Panicucci. La bellissima e bravissima conduttrice televisiva di Mediaset si appresta a lasciare Forte dei Marmi, dove ha trascorso le ultime settimane dopo avere pernottato in Puglia. E nelle prossime ore farà rientro a Milano, per preparare la nuova stagione di ‘Mattino 5’.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker | scherzo tremendo da Tomaso Trussardi | VIDEO

La longeva trasmissione di approfondimento di Canale 5 la vede al timone da ben 12 edizioni. E lei tra l’altro è rimasta incredibilmente uguale alla prima stagione. Per la 52enne originaria di Cecina, che tra l’altro spegnerà le 53 candeline ad ottobre, il tempo sembra essersi fermato. Lei è da sempre in splendida forma ed anzi, è come se fosse rimasta uguale agli anni ’90, quando conduceva ‘Fuego’.

LEGGI ANCHE –> Irina Shayk paso adelante tra gli scogli: uno tsunami di piacere in arrivo – FOTO

Federica Panicucci, vacanze finite: si torna a Milano

LEGGI ANCHE –> Isabella Ferrari intramontabile, seno in primo piano, incantevole – foto